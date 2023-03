Gli intoccabili di Spalletti: 3mila minuti giocati per Di Lorenzo, Kim e Lobotka (CorSport) (Di domenica 19 marzo 2023) Il Corriere dello Sport scrive delle scelte di formazione di Luciano Spalletti per il suo Napoli. Il tecnico si affida sempre agli stessi giocatori, per lui esiste, in squadra, un asse intoccabile, lo dimostrano i minuti di gioco dei componenti della rosa del Napoli. Il più impiegato finora è il portiere, Alex Meret, con 3.090 minuti giocati, seguito da Di Lorenzo (3.039), Lobotka (2.939), Kim (2.925), Anguissa (2.651), Osimhen (2.195), Kvara (2.181), Zielinski (2.169) e Rrahmani (2.107). Mario Rui e Lozano sono rispettivamente a 1.777 e 1.555 minuti giocati. Olivera ne ha 1.399, seguito a ruota da Politano con 1.390. Elmas, spesso utilizzato in corsa, ha giocato 1.227 minuti. Minore il minutaggio degli altri giocatori del Napoli: ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Il Corriere dello Sport scrive delle scelte di formazione di Lucianoper il suo Napoli. Il tecnico si affida sempre agli stessi giocatori, per lui esiste, in squadra, un asse intoccabile, lo dimostrano idi gioco dei componenti della rosa del Napoli. Il più impiegato finora è il portiere, Alex Meret, con 3.090, seguito da Di(3.039),(2.939), Kim (2.925), Anguissa (2.651), Osimhen (2.195), Kvara (2.181), Zielinski (2.169) e Rrahmani (2.107). Mario Rui e Lozano sono rispettivamente a 1.777 e 1.555. Olivera ne ha 1.399, seguito a ruota da Politano con 1.390. Elmas, spesso utilizzato in corsa, ha giocato 1.227. Minore il minutaggio degli altri giocatori del Napoli: ...

