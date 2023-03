Gli 80 anni del 'G' e le telefonate immortali dall'Elvira a i'Grezzo: 'Ma oggi chi ride più?' (Di domenica 19 marzo 2023) L'inventore del 'Sondazzo' si racconta. 'Le mie erano provocazioni, agivo d'istinto: venivano fuori dialoghi fantastici. Era un'altra epoca'. Il rammarico: 'Ora è tutto politicamente corretto, mi ... Leggi su lanazione (Di domenica 19 marzo 2023) L'inventore del 'Sondazzo' si racconta. 'Le mie erano provocazioni, agivo d'istinto: venivano fuori dialoghi fantastici. Era un'altra epoca'. Il rammarico: 'Ora è tutto politicamente corretto, mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Istat ci ricorda la pressione fiscale negli ultimi 20 anni. L’unica vera diminuzione significativa (che oltretutto… - nelloscavo : +++ #Ucraina Ecco il primo report della Commissione d'inchiesta Onu+++ #Russia ha commesso crimini di guerra. La t… - AlbertoBagnai : In tanti anni di #goofynomics avete imparato che su temi ben più importanti e verificabili i media sparano cifre a… - domenicot69 : RT @osamundR: ????Michael Rockefeller, vittima di cannibalismo? Da un video trovato anni dopo si vede chiaramente l'integrazione con una tri… - pierangelo1982 : non il solo ma uno dei problemi è che dopo 3 anni gli altri allenatori siccome non son tonti hanno scoperto le maga… -