Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Giuntoli svela lo Spalletti di Napoli: 'Così ha migliorato anche me' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corr… - sportli26181512 : #Giuntoli svela lo #Spalletti di #Napoli: 'Così ha migliorato anche me': Il direttore sportivo azzurro parla del te… - infoitsport : Spalletti svela un retroscena di mercato: 'Siamo andati a prenderlo io e Giuntoli' -

Cristianoelogia Luciano Spalletti. Il direttore sportivo del Napoli esalta l'allenatore azzurro e lo ringrazia perché insieme a lui anche il ds è cresciuto: " Lui di sicuro ha migliorato me, non so se ...... Stanislav Lobotkai segreti della sua rinascita nell'esperienza a Napoli cominciata a ...è da attribuirsi anche alle scelte di mercato più che azzeccate da parte del diesse Cristianoe ...Nomi nuovi perSono stato a Napoli un mese fa ospite di Cristiano ed abbiamo parlato tanto anche di calciatori. Il Napoli ora però sta pensando solo a finire bene il campionato. Kim sul ...

Giuntoli svela lo Spalletti di Napoli: "Così ha migliorato anche me" Corriere dello Sport

Il direttore sportivo azzurro parla del tecnico e lo elogia per il suo lavoro. Parole chiare anche sulla stagione tra campionato e Champions ...NAPOLI - Con lo scudetto già in ghiaccio e un popolo che aspetta la festa, il Napoli adesso lancia l'assalto alla Champions League. All'orizzonte forse c'è un'altra Stoccarda. A questo punto la parola ...