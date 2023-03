(Di domenica 19 marzo 2023) Tra pochi istanti verrà fischiato il calcio d’inizio del match tra Torino e Napoli. Gli azzurri di Lucianoproveranno a volare ancora più in alto in vetta alla classifica di Serie A. Nel pre partita di Torino-Napoli, il ds del Napoli, Cristianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il dirigente azzurro ha parlato del match che attende oggi il Napoli e ha spiegato anche il suo rapporto con Luciano. CristanoNapoli: “mi ha” Per il tecnico di Certaldo, solo bellissime parole da parte diche ha affermato comelo abbiaulteriormente nel corso della loro esperienza all’ombra del ...

Gasperini sipoi in sfide del genere. Consiglieri Hojlund al Napoli Il campionato italiano ...è stato audace e capace nell'assicurarsi un calciatore che è una Mercedes nuova di zecca. ...... Maurizio Sarri Il MessaggeroMaurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio sul Napoli . 'Sei ... Sarà per questo che Sarri ha fatto di nuovo i complimenti aper la rosa consegnata a ...In particolare, diverse parole d'elogio sono state rivolte a Lobotka: 'Siquando siamo in ... che poi l'abbia notato uno sveglio comeconferma che non era una semplice intuizione ma un ...

Giuntoli esalta Spalletti: “Mi ha migliorato”, poi la frase sul futuro Spazio Napoli

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Una squadra fantastica costruita da Aurelio De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti con due fenomeni come Kvara e Osimhen che ci ricordano quanto è bello questo sport", ha scritto su Twitter il noto ...