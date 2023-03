Gita didattica in una fattoria, cede ringhiera e schiaccia bimba di 3 anni. I genitori furiosi: “Faremo causa” (Di domenica 19 marzo 2023) Una bambina di tre anni è stata travolta da una cancellata, riportando traumi alla testa e alla schiena, durante una Gita in una fattoria situata nelle campagne bolognesi lo scorso sabato mattina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 marzo 2023) Una bambina di treè stata travolta da una cancellata, riportando traumi alla testa e alla schiena, durante unain unasituata nelle campagne bolognesi lo scorso sabato mattina. L'articolo .

