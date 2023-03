Ginnastica ritmica, l’Italia torna a sognare: le Farfalle vincono il misto in Coppa del Mondo! Doppio podio ad Atene (Di domenica 19 marzo 2023) Le Farfalle sono riuscite a sorridere in chiusura della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica. Dopo il quarto posto ottenuto nel concorso generale (unica prova presente anche alle Olimpiadi per quanto riguarda le squadre), l’Italia ha rialzato la testa nelle Finali di Specialità andate in scena ad Atene. Le azzurre sono riuscite a salire sul podio nella capitale greca, dove sono tornate a gareggiare a sette mesi di distanza dai Mondiali e dopo il noto scandalo abusi che ha portato al deferimento della DT Emanuela Maccarani. Alessia Maurelli e compagne hanno vinto nell’esercizio misto (tre nastri e palle), sciorinando una prestazione mostruosa proprio nella specialità in cui avevano più faticato nell’all-around. ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Lesono riuscite a sorridere in chiusura della prima tappa delladel Mondo 2023 di. Dopo il quarto posto ottenuto nel concorso generale (unica prova presente anche alle Olimpiadi per quanto riguarda le squadre),ha rialzato la testa nelle Finali di Specialità andate in scena ad. Le azzurre sono riuscite a salire sulnella capitale greca, dove sonote a gareggiare a sette mesi di distanza dai Mondiali e dopo il noto scandalo abusi che ha portato al deferimento della DT Emanuela Maccarani. Alessia Maurelli e compagne hanno vinto nell’esercizio(tre nastri e palle), sciorinando una prestazione mostruosa proprio nella specialità in cui avevano più faticato nell’all-around. ...

