Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Atene 2023: Raffaeli oro al cerchio e argento alla palla (Di domenica 19 marzo 2023) Altre medaglie per Sofia Raffaeli nella prima tappa della Coppa del Mondo 2023 ad Atene. Dopo la vittoria di ieri nell’All-Around, la ‘formica atomica’ si è imposta al cerchio con il punteggio di 33.000 sull’ungherese Fanni Pigniczki, seconda con 31.600, e sulla spagnola Polina Berezina, terza con 30.750. Sofia ha poi conquistato la medaglia d’argento alla palla con 31.600, arrendendosi solo alla bulgara Stiliana Nikolova (34.450). Alle clavette, invece, la marchigiana ha commesso qualche sbavatura chiudendo al quinto posto con 31.300, gara vinta dalla tedesca Margarita Kolosov (31.800) davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (31.700) e alla kazaka Elzhana Taniyeva (31.550). Stesso ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Altre medaglie per Sofianella prima tappa delladelad. Dopo la vittoria di ieri nell’All-Around, la ‘formica atomica’ si è imposta alcon il punteggio di 33.000 sull’ungherese Fanni Pigniczki, seconda con 31.600, e sulla spagnola Polina Berezina, terza con 30.750. Sofia ha poi conquistato la medaglia d’con 31.600, arrendendosi solobulgara Stiliana Nikolova (34.450). Alle clavette, invece, la marchigiana ha commesso qualche sbavatura chiudendo al quinto posto con 31.300, gara vinta dtedesca Margarita Kolosov (31.800) davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (31.700) ekazaka Elzhana Taniyeva (31.550). Stesso ...

