Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Atene 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming finali specialità (Di domenica 19 marzo 2023) Il programma, con l’orario e la diretta streaming, delle finali di specialità della prima tappa di Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica a Atene. Dopo lo splendido trionfo di Sofia Raffaeli nel concorso generale, è il momento di tornare in pedana per andare a caccia di altri risultati importanti nei singoli attrezzi. Appuntamento a partire dalle ore 14 di questo pomeriggio, domenica 19 marzo. IL CALENDARIO COMPLETO diretta tv – Non è prevista copertura tv/streaming per l’All-Around, mentre le finali di specialità di domenica saranno trasmesse in diretta streaming su LA7.it e Gazzetta.it. ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Il programma, con l’e la, delledidella prima tappa dideldi. Dopo lo splendido trionfo di Sofia Raffaeli nel concorso generale, è il momento di tornare in pedana per andare a caccia di altri risultati importanti nei singoli attrezzi. Appuntamento a partire dalle ore 14 di questo pomeriggio, domenica 19 marzo. IL CALENDARIO COMPLETOtv – Non è prevista copertura tv/per l’All-Around, mentre ledidi domenica saranno trasmesse insu LA7.it e Gazzetta.it. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : GRECIA MAGICA!????? Spettacolo nella prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica! Ad Atene, Sofia Raffaeli s… - Coninews : Regina Sofia!???? Raffaeli trionfa nell’All Around individuale ad Atene, prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastic… - arganteu : RT @ItaliaTeam_it: GRECIA MAGICA!????? Spettacolo nella prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica! Ad Atene, Sofia Raffaeli svetta… - Occe64 : RT @ItaliaTeam_it: GRECIA MAGICA!????? Spettacolo nella prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica! Ad Atene, Sofia Raffaeli svetta… - fabbri333 : RT @Open_gol: La giovane di Chiaravalle mantiene la testa della classifica 'All Around' con il totale di 131.750. «Molti esercizi nuovi, co… -