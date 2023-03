Ginnastica artistica, Mario Macchiati vince in Deutscher Pokal! Parallele superbe, battuta la star Arican (Di domenica 19 marzo 2023) L’Italia ha chiuso in bellezza la Deutscher Pokal, tradizionale evento internazionale di Ginnastica artistica andato in scena a Stoccarda. Dopo il trionfo ottenuto ieri da Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie, accompagnato dal secondo posto di Marco Lodadio agli anelli, Mario Macchiati si è preso la copertina alle Parallele pari e ha vinto con il perentorio punteggio di 14.533 (5.5 la nota di partenza). Si tratta di una risultato di assoluto rilievo per il 23enne marchigiano, al suo primo grande trionfo fuori dai confini del Bel Paese (fu terzo sempre su questo attrezzo nella tappa della World Challenge Cup 2021 disputata a Koper). L’azzurro, dotato di un potenziale particolarmente interessante e che doveva soltanto emergere lontano dalla Serie A (dove è una garanzia), è riuscito a ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) L’Italia ha chiuso in bellezza laPokal, tradizionale evento internazionale diandato in scena a Stoccarda. Dopo il trionfo ottenuto ieri da Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie, accompagnato dal secondo posto di Marco Lodadio agli anelli,si è preso la copertina allepari e ha vinto con il perentorio punteggio di 14.533 (5.5 la nota di partenza). Si tratta di una risultato di assoluto rilievo per il 23enne marchigiano, al suo primo grande trionfo fuori dai confini del Bel Paese (fu terzo sempre su questo attrezzo nella tappa della World Challenge Cup 2021 disputata a Koper). L’azzurro, dotato di un potenziale particolarmente interessante e che doveva soltanto emergere lontano dalla Serie A (dove è una garanzia), è riuscito a ...

