Gigante femminile finali Soldeu 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin in testa, Bassino è terza (Di domenica 19 marzo 2023) Mikaela Shiffrin è davanti a tutte dopo la prima manche del Gigante che chiude la stagione di Coppa del Mondo femminile di sci alpino. L'americana, scesa con il primo pettorale, ha chiuso in 56.60, riuscendo a distaccare rispettivamente di 62 e 63 centesimi Valerie Grenier e la nostra Marta Bassino, che avranno quindi la chance di piazzara un bel risultato nella seconda manche al via alle ore 12:00. Nelle vicinanze anche la polacca Maryna Gasienica-Daniel: le tre inseguitrici sono racchiuse in tre centesimi. La delusione di questa mattinata è senz'altro rappresentata dall'uscita di scena di Federica Brignone, che purtroppo chiude con un DNF la sua splendida seconda parte di stagione. L'azzurra era partita a tutta nella prima parte della pista, poi ...

