Gianpaolo Imbriani e ' La storia di una promessa' | ' 12 giri del mondo in nome di Carmelo'

(Di domenica 19 marzo 2023) L'ex giocatore di Napoli e Benevento morto 10 anni fa per un linfoma. Da quel giorno suo fratello non ha mai smesso di viaggiare. 'Il mio sogno? Intitolargli uno stadio per ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amicirncalcio : Gianpaolo Imbriani ha presentato al Romeo Neri “La storia di una promessa” -

L'ex giocatore di Napoli e Benevento morto 10 anni fa per un linfoma. Da quel giorno suo fratello non ha mai smesso di viaggiare. 'Il mio sogno Intitolargli uno stadio per ogni ...ha presentato il suo libro al Romeo Neriha presentato il suo libro al Romeo Neri Rimini: utile per il bilancio della Diocesi. Ridotto anche il debito bancario

Gianpaolo Imbriani e 'La storia di una promessa': "12 giri del mondo ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Gianpaolo e la bandiera che tira fuori dallo zaino ogni volta che entra in una scuola ...Il libro “La storia di una promessa” è dedicato al fratello Carmelo, ex calciatore di Serie A deceduto nel 2013 a soli 37 anni a causa di un linfoma ...