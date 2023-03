GF Vip sondaggi, puntata 20 marzo: possibile terza finalista e l'eliminata (Di domenica 19 marzo 2023) Nel corso della puntata di lunedì 20 marzo del Grande Fratello Vip 7 si scoprirà il risultato del televoto, il quale darà un doppio esito. Nello specifico, la persona più votata dal pubblico da casa sarà denominata la terza finalista di questa edizione, mentre la persona meno votata verrà definitivamente eliminata. Attualmente al televoto ci sono quattro donne, ovvero: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Milena Miconi. Sul web sono presenti, come al solito, i sondaggi volti a capire in anteprima l'orientamento del pubblico da casa. Ebbene, in questa circostanza, sembra proprio che l'esito sia ambivalente Esito sondaggi GF Vip 20 marzo 2023: possibile eliminata e terza ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 marzo 2023) Nel corso delladi lunedì 20del Grande Fratello Vip 7 si scoprirà il risultato del televoto, il quale darà un doppio esito. Nello specifico, la persona più votata dal pubblico da casa sarà denominata ladi questa edizione, mentre la persona meno votata verrà definitivamente. Attualmente al televoto ci sono quattro donne, ovvero: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Milena Miconi. Sul web sono presenti, come al solito, ivolti a capire in anteprima l'orientamento del pubblico da casa. Ebbene, in questa circostanza, sembra proprio che l'esito sia ambivalente EsitoGF Vip 202023:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AhAhAhCheridere : Vorrei sapere dove hanno preso ste xcentuali xké sinceramente non hi visto nessun sito con sti risultati #gfvip Gra… - infoitcultura : Vincitore Grande Fratello vip 2023: finalisti, sondaggi, pronostici - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP Sondaggi 19 marzo: chi esce e chi approda in Finale #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita… - Silvydiamante : Gf vip 7 sondaggi, percentuali televoto finalista e eliminato della settimana: Nikita spera, Milena rischia - infoitcultura : Gf vip 7 sondaggi, percentuali televoto finalista e eliminato della settimana -