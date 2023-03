Gf Vip 7 | Francesco Chiofalo torna a parlare di Antonella Fiordelisi | “L’amore tra lei ed Edoardo è una cosa del momento | finirà perché…”

(Di domenica 19 marzo 2023)ha raggiunto Gianluca Benincasa ai microfoni di Turchesando, il programma di Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus (CLICCA QUI per l’intervista integrale). I due ex fidanzati di, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno fatto fronte comune nel commentare le azioni della salernitana nella Casa di Cinecittà. In particolare, si sono soffermati sulla relazione diconDonnamaria, recentemente squalificato dal programma. Proprio sulle lacrime della, frutto della fuoriuscita di Donnamaria, l’ex protagonista di Temptation Island ha detto: All’interno dei reality show si piange anche facile, si fa tutto facilmente, perché è undi stress psicologico. Tu non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Francesco Chiofalo torna a parlare di Antonella Fiordelisi: “L’amore tra lei ed Edoardo è una cosa del mo… - stenartista : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Mattarella a Papa Francesco “Auguri e riconoscenza per il suo operato” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Mattarella a Papa Francesco “Auguri e riconoscenza per il suo operato” - - Dicolamia123 : RT @yosoyelfanal: Le coppie vip che si sfideranno nella prima settimana di #CelebrityChef dal 20 marzo alle 19 su #Tv8 Alba Parietti e Fra… - yosoyelfanal : Le coppie vip che si sfideranno nella prima settimana di #CelebrityChef dal 20 marzo alle 19 su #Tv8 Alba Parietti… -

Per giornalisti e tifosil'allenatore non è l'unico responsabile del flop in campionato. Il ... sottolinea. "Rosa troppo corta, i cambi non all'altezza. Senza Theo e Giroud la vedo dura", ...Ormai mancano pochissime settimane per vedere la conclusione del ' Grande Fratello', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In casa Mediaset si sta lavorando ...con...Il rapporto tra la conduttrice e il padre di sua figlia è molto buono e lo dimostrano, anche, questi piccoli ...

Gf Vip 7, Francesco Chiofalo: “L’amore tra Antonella ed Edoardo finirà…” Isa e Chia

La prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ha visto uscire di scena il Cigno: ecco chi erano i vip mascherati ...La separazione di Francesco Totti con la sua storica ex moglie Ilary Blasi aveva fatto cadere il nostro paese letteralmente in uno psicodramma durato per settimane. La coppia infatti ormai un punto di ...