Gf Vip 7 | dopo il chiarimento tra Davide Donadei e Chiara Rabbi arriva la pesante stoccata di Arianna Gianfelici

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 marzo 2023)essere stato eliminato dalla Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip,ha dovuto fare i conti con tutte le insinuazioni che sono state fatte nel corso dei mesi sui suoi presunti tradimenti.ha più volte lanciato diverse frecciatine in merito, facendo intendere che il motivo della rottura sia stato il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne.. Poche settimanela fine della loro relazione,, ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha confermato di aver avuto un flirt conmentre stava con l’ex corteggiatrice conosciuta all’interno del dating show. Ieri, attraverso una storia su Instagram, l’ex Vippone ha voluto fare chiarezza in merito a quanto è stato detto ...