Gazzaniga | pistola per farsi consegnare denaro da un imprenditore | due arresti

(Di domenica 19 marzo 2023) Cene. Nella mattinata di domenica (19 marzo) i Carabinieri della Compagnia di Clusone hanno tratto in arresto, in esecuzione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, su richiesta della locale Procura, per tentata estorsione, E.O.Z. classe 1982, cittadino nord africano, celibe, disoccupato, pregiudicato e G.L. classe 1974, italiano, separato, incensurato, operaio. La vicenda risale all’11 ottobre 2022 quando E.O.Z. si era presentato nell’attività commerciale di R.S., ae, minacciandolo esibendo unanascosta sotto la giacca, pretendeva il pagamento di 10mila euro quale frutto di un presunto debito maturato dal padre. Le indagini hanno consentito di individuare nel nordafricano l’esecutore materiale dell’estorsione e nell’italiano il mandante, ricostruendo i contatti che legano i due. Al termine delle formalità di ...