Gaffe di Lucia Annunziata con la ministra Roccella: "Fate queste leggi, c***o!" (Di domenica 19 marzo 2023) . Semplice Gaffe oppure mancanza di professionalità? Fatto sta, che Lucia Annunziata avrebbe perso la propria imparzialità con la ministra Eugenia Maria Roccella. Nonostante fosse in diretta su Rai 3 con il suo programma "Mezz'ora in più", avrebbe chiesto con grande volgarità una legge per certificare i figli nati all'estero delle coppie omosessuali. La Gaffe di Lucia Annunziata Sarà stata la presenza di un esponente del governo e soprattutto di Centrodestra, che Lucia Annunziata ha deciso di fare a meno della propria imparzialità da giornalista. Una vecchia storia, dove anche questo episodio diventerà oggetto di interrogazioni parlamentari da parte di esponenti di Fratelli d'Italia. Nel corso dell'intervista alla ...

