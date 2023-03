Gaffe a “Il Cantante Mascherato” su “Amici” Interviene Milly Carlucci

(Di domenica 19 marzo 2023) Il sabato sera della due ammiraglie è entrato nel vivo. Da un lato, Rai1 schiera Il, dall’altro Canale5 punta sulla corazzata didi Maria De Filippi: uno scontro inedito, che è solo agli inizi. E, com’era lecito aspettarsi, non sono mancate letipiche delle più interessanti première. Ma cos’è successo alla corte di? Scopriamolo insieme. Lasu Malgioglio a “Il” Maschere, voci, talenti, indizi e un cast che è ancora tutto da scoprire. Gli ingredienti de Ilsono quelli che ne hanno sancito il grande successo, tanto da spingere la Rete a rinnovarne la messa in onda per ben 4 stagioni. La padrona di casa è sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Iva Zanicchi, gaffe a Il Cantante Mascherato: «È Cristiano Malgioglio». Milly Carlucci la corregge così - giuseppe_alto : Iva Zanicchi tra battute da bollino rosso e gaffe ha lasciato il segno nella prima puntata de Il Cantante Mascherat… - Striscia : Christian De Sica, gaffe su Katia Ricciarelli: “Non è una cantante” #striscialanotizia - __Jandoo : Mara che così a cazzo sta creando un Cantante mascherato con maggior ritmo, meme, gaffe, incertezza dell'originale #domenicain -

di Iva Zanicchi alla prima puntata de IlMascherato , in onda su Rai Uno sabato 18 marzo. Laè stata scelta da Milly Carlucci come giurata della quarta edizione dello show dopo ...... il mascherato per una notte non erano Al Bano e Jasmine Carrisi E dunque il noto sito ha commesso una clamorosa: all'interno del costume del Cuore con la corona non c'era ilpugliese ...Chi è il primoper una notte de IlMascherato 2023 Davide Maggio ha dato per certa la presenza di Albano Carrisi e della figlia Jasmine, salvo poi cancellare tutto. Dietro la ...

Il Cantante mascherato, Iva Zanicchi nomina Malgioglio che è ad ... Fanpage.it

Tra novità e conferme, Milly Carlucci torna da sabato 18 marzo al timone de “Il Cantante Mascherato”, il programma rivelazione delle ultime stagioni televisive, nel quale gareggiano dodici personaggi ...Iva Zanicchi ha lasciato il segno durante la puntata de Il Cantante Mascherato, tra battute e gaffe che hanno letteralmente scatenato il web. Iva Zanicchi e la gaffe su Amici al Cantante Mascherato ...