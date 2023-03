Gabbiadini trascina la Samp | doppietta e sussulto salvezza | Verona ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Ladoria torna a sorridere vince lo scontroa Marassi contro ile tiene così ancora vive le speranze di restare in serie A. A Genova la squadra di Stankovic si impone per 2-1 grazie alladi Gabbiadiini a segno al 24' (risolve su una mischia in area) e al 35' (sinistro potente dal limite). Nel finale gli scaligeri, cui sono stati annullati due reti nella ripresa dopo il consulto del Var, accorciano le distanze con Faraoni all'89' ma non basta. E al 98ì Zanoli cala il tris i sfruttando un contropiede su cross al centro di Jesè. I blucerchiati, al primo successo casalingo della stagione, tornano così alla vittoria dopo oltre due mesi. L'ultimo successo risaliva al 4 gennaio in casa del Sassuolo. Lastacca la Cremonese e si porta a 15 punti, a quattro dal ...