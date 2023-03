Fuori strada con l’auto che poi si ribalta, grave pensionato di 80 anni (Di domenica 19 marzo 2023) Un pensionato ottantenne residente nella Bassa Bergamasca è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto domenica (19 marzo) poco dopo mezzogiorno, sulla Statale 498 che collega Casalmorano e Genivolta (Cremona). Come riporta La Provincia di Cremona, l’uomo ha perso il controllo della sua Renault Clio mentre stava percorrendo una curva a metà strada fra i due paesi. l’automobile è finita oltre la carreggiata ribaltandosi nel fosso accanto. Immediato l’intervento della Croce Verde di Castelleone, giunta sul posto con i carabinieri di Pizzighettone. L’uomo, all’arrivo dei soccorsi, era cosciente e vigile benché con importanti ferite. È stato trasportato all’ospedale Maggiore di Cremona. Leggi su bergamonews (Di domenica 19 marzo 2023) Unottantenne residente nella Bassa Bergamasca è rimasto ferito in modoin un incidente avvenuto domenica (19 marzo) poco dopo mezzogiorno, sulla Statale 498 che collega Casalmorano e Genivolta (Cremona). Come riporta La Provincia di Cremona, l’uomo ha perso il controllo della sua Renault Clio mentre stava percorrendo una curva a metàfra i due paesi.mobile è finita oltre la carreggiatandosi nel fosso accanto. Immediato l’intervento della Croce Verde di Castelleone, giunta sul posto con i carabinieri di Pizzighettone. L’uomo, all’arrivo dei soccorsi, era cosciente e vigile benché con importanti ferite. È stato trasportato all’ospedale Maggiore di Cremona.

