Frecce Tricolori | ecco il saluto ai partecipanti alla Maratona di Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... medicojunghiano : RT @romatoday: VIDEO - Il volo delle “Frecce Tricolori' apre la #MaratonadiRoma - RedazioneLaNews : #Roma VIDEO - Il volo delle “Frecce Tricolori' apre la Maratona di Roma - CronacaFlegrea : A Pozzuoli nuovo spettacolo delle Frecce Tricolori nell’anno del centenario dell’Aeronautica militare - AdriJuve64 : SORVOLO FRECCE TRICOLORI - ROMA 19 MARZO 2023 - CarloAl87550029 : @silviabar12 A Roma per la Maratona sono passate le Frecce Tricolori. Da voi nulla ? -

Il passaggio dellesopra i Fori imperiali saluta i partecipanti alla 28esima edizione della Maratona di Roma . In programma domenica 19 marzo 2023 dalle 8 alle 14.45, infatti, c'è l' Acea Run Rome The ...ROMA " E' stato l' Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a dare lo start ufficiale sventolando la bandiera italiana alle ore 8.00 dai Fori Imperiali ai ......spettacolo Prima della partenza i maratoneti saranno accolti dall'esibizione del tenore Carlo Assogna che intonerà le note dell'Inno Nazionale e del 'Nessun Dorma e dal saluto delle

VIDEO - Il volo delle “Frecce Tricolori" apre la Maratona di Roma RomaToday

Tutto pronto per la Maratona di Roma 2023, in programma quest’oggi domenica 19 marzo a partire dalle ore 8.00, uno degli appuntamenti più attesi in territorio italiano per quel che riguarda le 42 km, ...POZZUOLI – Ritorna a Pozzuoli lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Dopo il grande successo di ottobre, è stata fissata per il prossimo 2 luglio una nuova data per quella che sarà l’unica esibizione ...