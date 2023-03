Francia, week end di caos e proteste contro riforma pensioni. Macron crolla nei sondaggi (Di domenica 19 marzo 2023) - La Cgt annuncia il blocco della più importante raffineria del paese. Vietati gli assembramenti in Place de la Concorde e e nei dintorni degli Champs - Elysées Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 marzo 2023) - La Cgt annuncia il blocco della più importante raffineria del paese. Vietati gli assembramenti in Place de la Concorde e e nei dintorni degli Champs - Elysées

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... p_soutla : RT @kpopWorldItaly1: MINNIE (#GIDLE) e Hyein (#NewJeans) at Incheon Airport, dirette in Francia per la Paris Fashion Week. • Minnie attesa… -