Francia | riforma pensioni | 169 arresti

(Adnkronos) – Sono 169 le persone arrestate in Francia durante le violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni. Lo riferisce l'emittente Bfmtv citando dati del ministero degli Interni. Di queste, 122 sono state arrestate solo a Parigi dove gli scontri si sono svolti soprattutto a Place de Concorde.

