Francia, riforma pensioni: 169 arresti (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 169 le persone arrestate in Francia durante le violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni. Lo riferisce l’emittente Bfmtv citando dati del ministero degli Interni. Di queste, 122 sono state arrestate solo a Parigi dove gli scontri si sono svolti soprattutto a Place de Concorde. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 169 le persone arrestate indurante le violente proteste che si sono svolte ieri per contestare ladelle. Lo riferisce l’emittente Bfmtv citando dati del ministero degli Interni. Di queste, 122 sono state arrestate solo a Parigi dove gli scontri si sono svolti soprattutto a Place de Concorde. L'articolo proviene da Italia Sera.

Francia, riforma pensioni: 169 arresti Sono 169 le persone arrestate in Francia durante le violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni . Lo riferisce l'emittente Bfmtv citando dati del ministero degli Interni. Di queste, 122 sono state arrestate solo a Parigi dove gli scontri si sono svolti soprattutto a Place de Concorde.

Non si fermano le proteste in Francia, Macron traballa e aspetta il voto di sfiducia del parlamento
Roma, 19 mar - Continuano le proteste in Francia contro la contestata riforma delle pensioni che innalzerebbe da 62 a 64 anni . Nella notte di ieri nuovi scontri e più di 300 fermi tra i manifestanti. Intanto, Macron attende il voto di sfiducia del parlamento.

Weekend di caos e rivolta contro la riforma delle pensioni in Francia
Musk è nuovamente intervenuto oggi sull'argomento, che sta infuocando la Francia, su Twitter dopo che a gennaio scorso aveva già commentato la riforma francese dicendo che 'Macron sta facendo una cosa difficile'.

Francia: crolla la popolarità del presidente Macron (28%) per il braccio di ferro sulle pensioni
(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Le proteste di questi giorni sulle pensioni in Francia hanno fatto crollare la popolarità del presidente Macron al 28%. Ieri terza giornata di forti proteste da quando il governo ha posto la questione di fiducia sulla riforma delle pensioni.