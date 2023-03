Francia | cortei e tensioni con la polizia nel terzo giorno di proteste

(Di domenica 19 marzo 2023) Non si fermano le manifestazioni incontro la criticatissima riforma delle pensioni voluta dal governo. Neldi protesta, migliaia di persone sono scese in strada a Parigi, cosi' ...

Non si fermano le manifestazioni incontro la criticatissima riforma delle pensioni voluta dal governo. Nel terzo giorno di protesta, migliaia di persone sono scese in strada a Parigi, cosi' come in altre importanti citta' del ...a Caen, Saint - Etienne, Nantes (15mila persone), Brest, Besançon, Marsiglia, Digione, ... Ma c'è pure un'altra: che lavora, vive, va nei locali e in palestra come se niente fosse.Secondo quanto trapelato, ci saranno compagini provenienti da, Spagna, Portogallo, Belgio e Grecia. Insieme si muoveranno in corteo per ricordare Dax, Davide Cesare, Fausto Tinelli e Lorenzo ...

Non si fermano le manifestazioni in Francia contro la criticatissima riforma delle pensioni voluta dal governo. Nel terzo giorno di protesta, migliaia di persone sono scese in strada a Parigi, cosi' ...La prima cantina ad adottare questo metodo e la sola a seguirlo per l’intera produzione mentre altre hanno solo singole aree in Franciacorta e si limitano a piccoli esperimenti ...