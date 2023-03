Francia | alta tensione sulle pensioni Popolarità di Macron ai minimi Lunedì le mozioni di censura contro il governo

(Di domenica 19 marzo 2023) - 81 le persone arrestate ieri a Parigi per le proteste che hanno visto migliaia di manifestanti in piazza in diverse altre città del ...

81 le persone arrestate ieri a Parigi per le proteste che hanno visto migliaia di manifestanti in piazza in diverse altre città del ...

Weekend di proteste in Francia contro la riforma delle pensioni, governo in bilico AGI - Agenzia Italia

Il governo francese sostiene che spostare l'età pensionabile da 62 a 64 anni sia vitale per preservare il sistema pensionistico. Con le persone che vivono più a lungo, per sostenerlo alle attuali cond ...Si profila un week end ad alta tensione in Francia dove, dopo l'approvazione forzata del disegno di legge sulla riforma delle pensioni, l'intersindacale ha indetto numerose manifestazioni di protesta.