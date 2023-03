Francesca Tocca incinta? Non balla più ad Amici e il gossip impazza (Di domenica 19 marzo 2023) Francesca Tocca è incinta? Dopo la prima puntata del Serale di Amici questa domanda è rimbalzata su tutti i social, in particolare su Instagram. Da alcune settimane la professionista non era molto presente nel programma. A far crescere i sospetti dei telespettatori più curiosi la scelta dell’abito e un bottone che tirava un pochino all’altezza della pancia di Tocca. Francesca ha portato sul palco il premio del guanto di sfida dei professori, non ha mai ballato, e l’attenzione di molti si è focalizzata proprio sula giacca-vestito. A questo particolare altri hanno collegato la scelta di far rimanere Benedetta Vari per accompagnare Mattia nei passi a due di latino americano. Al momento non ci sono né conferme né smentite ma il profilo Twitter Amici News, ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023)? Dopo la prima puntata del Serale diquesta domanda è rimbalzata su tutti i social, in particolare su Instagram. Da alcune settimane la professionista non era molto presente nel programma. A far crescere i sospetti dei telespettatori più curiosi la scelta dell’abito e un bottone che tirava un pochino all’altezza della pancia diha portato sul palco il premio del guanto di sfida dei professori, non ha maito, e l’attenzione di molti si è focalizzata proprio sula giacca-vestito. A questo particolare altri hanno collegato la scelta di far rimanere Benedetta Vari per accompagnare Mattia nei passi a due di latino americano. Al momento non ci sono né conferme né smentite ma il profilo TwitterNews, ...

