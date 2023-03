FOTO: L’ex producer WWE Pat Buck debutta sul ring nel primo House Show AEW (Di domenica 19 marzo 2023) Come sappiamo la AEW ha iniziato a tenere dei propri House Show, ossia eventi non televisivi. Ieri si è svolto il primo House Rules Show della storia della federazione di Tony Khan in quel di Troy, Ohio. A sorpresa anche un debutto sul ring, si tratta di un ex producer WWE che lavora in AEW dallo scorso aprile 2022, ossia Pat Buck. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una occasione one night only. primo match per Pat Buck Dopo aver lasciato la WWE, Pat Buck ha firmato con la AEW nell’aprile dello scorso anno. Il contratto non precedeva che sarebbe salito sul ring, ma le cose evidentemente sono cambiate. In occasione del primo House ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 marzo 2023) Come sappiamo la AEW ha iniziato a tenere dei propri, ossia eventi non televisivi. Ieri si è svolto ilRulesdella storia della federazione di Tony Khan in quel di Troy, Ohio. A sorpresa anche un debutto sul, si tratta di un exWWE che lavora in AEW dallo scorso aprile 2022, ossia Pat. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una occasione one night only.match per PatDopo aver lasciato la WWE, Patha firmato con la AEW nell’aprile dello scorso anno. Il contratto non precedeva che sarebbe salito sul, ma le cose evidentemente sono cambiate. In occasione del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Juventinainside : @GintonicViamo Posso dire che questo discorso invece non lo trovo giusto perché come pretendavamo e anzi si litigav… - Milannews24_com : Tanti auguri a Nesta: l’ex rossonero compie 47 anni – FOTO - Milannews24_com : Tanti auguri a Nesta: l’ex rossonero compie 47 anni – FOTO - c_ilari1 : @LittleLouFreaks @radturist Ti prego, piantala che ci sono letteralmente le foto di M4mhood che bacia l'ex fidanzat… - Signorina_Wonka : ho trovato una foto col mio ex in salotto, dimenticata lì, e l’ho strappata è buttata via, ché non ha più senso di… -

La Junior lotta, ma non riesce a fermare la Libertas Livorno: 70 - 82 Coach Cristelli e la squadra durante un time - out (foto Pino Avonto) di Paolo Zavattaro In Serie B, nell'anticipo di ...dell'ex ... Fratto e Fantoni riportano però in vantaggio i tirrenici che alzano l'... Gary Lineker torna in video sulla Bbc. E un profugo lo difende ...suo malgrado un'icona dell'opposizione al piano Tory contro l'... Lineker, insieme ai colleghi ex calciatori Alan Shearer e Micah ...e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ... A Napoli consegnato primo smartwatch anti violenza a una vittima FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti ... Anche Sky TG24 con la sua campagna 'Basta' monitora l'andamento dei ... 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. ... Coach Cristelli e la squadra durante un time - out (Pino Avonto) di Paolo Zavattaro In Serie B, nell'anticipo di ...dell'... Fratto e Fantoni riportano però in vantaggio i tirrenici che alzano'......suo malgrado un'icona dell'opposizione al piano Tory contro'... Lineker, insieme ai colleghicalciatori Alan Shearer e Micah ...e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %srimanenti ... Anche Sky TG24 con la sua campagna 'Basta' monitora'andamento dei ... 61 per mano del partner o, 34 da un genitore o da un figlio. ... Foto hard su siti d’incontri Ma lei era una "camgirl" L’ex assolto in appello LA NAZIONE