Formula1, Ferrari ancora fuori dal podio e tensione ai box (Di domenica 19 marzo 2023) Si conclude con un'altra doppietta Red Bull la seconda tappa del Mondiale di Formula1 2023. Le Ferrari mancano ancora il podio. Nonostante gli ottimi tempi raggiunti in qualifica, la gara in Arabia Saudita non si può dire un trionfo per le Rosse. Penalità e problemi tecnici hanno oscurato la performance della casa di Maranello. A dominare la seconda prova del Mondiale di Formula1 è Sergio Perez. "Questa pista mi doveva la vittoria dall'anno scorso, finalmente è arrivata", avrebbe dichiarato – secondo quanto riportato da Ansa – il driver messicano al termine della gara. Spettacolare la rimonta del compagno di squadra che, nonostante la partenza in 15^ posizione, conquista il secondo gradino del podio. Un'altra doppietta Red Bull conclude, infatti, il Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Leclerc: "Ci pensavamo più vicini a Red Bull. Ancora tanta strada da fare" Tra due settimane abbiamo l'Australia, poi dopo abbiamo tre settimane dove speriamo di trovare qualcosa " ha continuato il pilota della Ferrari. "Su cosa dobbiamo concentrarci Se guardiamo la Red Bull..." "Il primo stint - afferma il pilota monegasco della Ferrari a sky - è stato buono, abbiamo lavorato bene con la gestione della gomma rossa. Con le Hard perdiamo tanto, negli ultimi giri ho solo..." Sainz: 'Servono aggiornamenti, siamo quarta forza' Il 6° posto non è quello che Carlos Sainz avrebbe voluto dal fine settimana di Jeddah. L'Arabia Saudita ha confermato che questa Ferrari è indietro ed ha tanto bisogno di lavorare, dal momento che sul cittadino più veloce del mondiale si è riscoperta quarta forza dietro a Red Bull, Aston Martin e Mercedes. Ferrari, Vasseur: "Non possiamo essere soddisfatti" Brusco risveglio dal mondo delle favole per la Ferrari e i suoi tifosi. Come visto anche in Bahrain, la SF-23 non è in grado di reggere il ritmo di vetture più performanti come Red Bull, Aston Martin... Frederic Vasseur ha parlato così dopo il Gran Premio del Bahrain, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il tem principal della Ferrari ha commentato, analizzando lati positivi...