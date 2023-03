Formula 1, GP Arabia: vince Sergio Perez, 2° Verstappen. Le Ferrari indietro (Di domenica 19 marzo 2023) Le Red Bull si confermano clamorosamente dominanti anche nel secondo appuntamento stagionale in Formula 1. Al GP Arabia 2023 non ci sono state avversarie che hanno potuto tenere il ritmo delle due monoposto guidate dal team principal Chris Horner. La vittoria, quindi, è andata al messicano Sergio Perez che ha sostanzialmente fatto quello che ha ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Le Red Bull si confermano clamorosamente dominanti anche nel secondo appuntamento stagionale in1. Al GP2023 non ci sono state avversarie che hanno potuto tenere il ritmo delle due monoposto guidate dal team principal Chris Horner. La vittoria, quindi, è andata al messicanoche ha sostanzialmente fatto quello che ha ... TAG24.

