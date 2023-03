Formula 1, GP Arabia Saudita: gli highlights della gara (Di domenica 19 marzo 2023) Il GP d'Arabia Saudita ha fatto vedere come, in questo inizio di stagione, la Red Bull è letteralmente impredibile . Perez vince, Verstappen fa secondo dopo essere partito dal 15esimo posto e Russell ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023) Il GP d'ha fatto vedere come, in questo inizio di stagione, la Red Bull è letteralmente impredibile . Perez vince, Verstappen fa secondo dopo essere partito dal 15esimo posto e Russell ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2023, problemi sulla #RedBull di #Perez a poche ore dalla gara - SkySportF1 : ???????????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????????????? ?????? ????????, ?????????? ?????? ???????????? I risultati ? - SkySportF1 : Lo spegnimento dei semafori del GP dell'Arabia Saudita alle 18.00 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming… - sportface2016 : #F1 | #SaudiArabianGP, #Russell: “Il podio non è mio, ma di #Alonso. Penalizzazione severa” - Zebra_90 : Liked on YouTube: LA VERITA??? SIAMO LA 4 FORZA QUESTA FERRARI ??? SCANDALOSA!!!!! -