Formazioni ufficiali Torino-Napoli | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 19 marzo 2023) Alle 15:00 di oggi scenderanno in campoper un match valido per la Serie A. Ecco leEcco ledidi Serie A.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojovoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alle 15:00 di oggi scenderanno in campo Torino - Napoli per un match valido per la Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Torino - Napoli di Serie A. TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojovoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: gioca Dodò, sorpresa in attacco Viola News

Sulla trequarti rientra Vlasic affiancato da Radonjic. Nel Napoli nessuna sorpresa di formazione. Sono arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce. Maglia da titolare per Nico Gonzalez e Kouamé fra i padroni di casa, confermata la presenza dal 1' di Saponara. Nel Lecce Colombo vince il ballottaggio in attacco.