Formazioni ufficiali Sampdoria-Hellas Verona | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 19 marzo 2023) Alle 12.30 di oggi scenderanno in campoedper un match valido per la Serie A. Ecco leEcco ledi(3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni, L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Hellas Verona, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Sampdoria-Hellas Verona, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Sampdoria-Hellas Verona, le formazioni ufficiali - ilbianconerocom : Juve Next Gen-Pro Patria LIVE: le formazioni UFFICIALI, c'è Nonge! Ancora Cerri davanti - infobetting : Sampdoria-Verona (domenica 19 marzo 2023 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici -

Ledi Sampdoria - Verona, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza di vitale importanza di scena al Ferraris, in cui si affrontano due ...Cronaca della partita con tabellinoSottil alla vigilia Pioli alla vigilia L'arbitro Presentazione del match ProbabiliDove vedere la partita in tv e streaming In ...Udinese - MilanUDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Success. All.: SottilMILAN (3 - 4 - 2 - 1): Maignan, ...

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sampdoria–Verona, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Tra le fila dell’Hellas titolare Djuric, alle cui spalle agiranno Lazovic e ...Formazioni ufficiali Sampdoria-Hellas Verona – Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova dove andrà in scena la sfida valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A, ovvero la gara tra ...