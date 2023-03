Formazioni ufficiali Psg-Rennes, Ligue 1 2022/2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Le Formazioni ufficiali di Psg-Nantes, sfida valida per la ventottesima giornata della Ligue 1 2022/2023. Eliminati dalla Champions League e dalla Coppa di Francia, ai parigini non resta che concentrarsi sul campionato e amministrare un cospicuo vantaggio da qui a fine stagione. Ospite al Parco dei Principi il Rennes, che all’andata ha sconfitto di misura la squadra di Galtier e punta a ripetersi, inseguendo punti importanti in chiave Europa. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 17:05 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali PSG-Rennes PSG (3-4-1-2): Donnarumma – Bitshiabu, Pereira, Bernat – Pembélé, Ruiz, Verratti, Mendes – Vitinha – Messi, ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ledi Psg-Nantes, sfida valida per la ventottesima giornata della. Eliminati dalla Champions League e dalla Coppa di Francia, ai parigini non resta che concentrarsi sul campionato e amministrare un cospicuo vantaggio da qui a fine stagione. Ospite al Parco dei Principi il, che all’andata ha sconfitto di misura la squadra di Galtier e punta a ripetersi, inseguendo punti importanti in chiave Europa. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 17:05 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.PSG-PSG (3-4-1-2): Donnarumma – Bitshiabu, Pereira, Bernat – Pembélé, Ruiz, Verratti, Mendes – Vitinha – Messi, ...

