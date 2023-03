Formazioni ufficiali Lazio-Roma | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 marzo 2023), ledei dueper il derby della Capitale in scena alle ore 18 Comunicate ledi, derby della Capitale in programma in questa 27esima giornata di Serie A.(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale,gnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling; Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho L'articolo proviene da Calcio News 24.