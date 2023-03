Formazioni Ufficiali Inter-Juve | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 marzo 2023), ledei due allenatori per il Derby d’Italia in scena alle ore 20.45 Comunicate ledi Inte-, Derby d’Italia in programma in questa 27esima giornata di Serie A.(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi.NTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24.