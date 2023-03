Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la ventisettesima giornata di. Reduce da sei vittorie di fila (tre in campionato e tre in Europa), la squadra di Italiano vuole prolungare il suo momento di forma e continuare a risalire la china. In visita all’Artemio Franchi arriva la neopromossa, che sta facendo molto bene ma deve ancora blindare la salvezza, pertanto venderà cara la pelle per conquistare i punti necessari. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Terracciano; Dodo, Igor, Milenkovic, ...