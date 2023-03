Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 19 marzo 2023) Alle 15:00 di oggi scenderanno in campoper un match valido per la Serie A. Ecco leEcco ledidi Serie A.(4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Kouamé, Saponara. Allenatore: Italiano.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: gioca Dodò, sorpresa in attacco Viola News

