Forfait dell'ultimo minuto per Sarri: chi gioca in porta al derby (Di domenica 19 marzo 2023) Altro guaio per la Lazio in vista del derby contro la Roma di oggi pomeriggio alle 18: alle assenze sicure di Matias Vecino (squalificato) e Ciro Immobile (infortunato) si aggiunge quella dell'ultima ora del portiere Ivan Provedel alle prese con l'influenza. Toccherà con tutta probabilità al giovane Maximiano giocare la seconda partita di campionato dopo quella dell'esordio contro il Bologna della prima di campionato quando venne espulso dopo pochi minuti per un clamoroso errore. Nelle prossime ore la decisione di Maurizio Sarri, ma tocca a Maximiano.

