Football americano, IFL 2023: successi per Guelfi, Skorpions e Rhinos che rimontano i Panthers

La terza settimana della Italian Football League 2023 si è disputata tutta nella giornata di oggi, sabato 18 marzo. Nelle tre sfide previste dal calendario, le emozioni non sono mancate. I Guelfi Firenze hanno vinto facilmente contro i Warriors Emilia, gli Skorpions Varese hanno piegato i Mastini Verona, mentre i Rhinos Milano hanno compiuto una splendida rimonta contro i Panthers Parma. Guelfi Firenze WARRIORS Emilia 34-7: i fiorentini chiudono i conti già nel primo quarto, concluso sul punteggio di 21-0 grazie alle mete di Minnehan su passaggio di Gerbino, quindi con la corsa in meta dello stesso quarterback, che nel finale del parziale spedisce in end-zone Carboni per 45 yds. Nel secondo quarto i Guelfi allungano ancora con il 28-0 merito del lancio ...

