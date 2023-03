Follia Ibanez | Zaccagni non perdona | il derby è della Lazio

(Di domenica 19 marzo 2023) Roma – La Capitale si tinge di biancoceleste per la seconda volta in questo campionato. All’Olimpico, al termine di una partita accesa, dentro e fuori dal campo, i ragazzi di Sarri si impongono per 1 a 0 sui giallorossi, rimasti in 10 dal 32? a causa del doppio giallo a. Allabasta la sola rete diper vincere e conquistare i tre punti. Tensioni fuori dallo Stadio… Tensioni nei pressi dello Stadio Olimpico poco prima del fischio d’inizio. Un gruppo di laziali ha tentato di accedere allo stadio da piazza De Bosis, ma la cosa non è piaciuta ai romanisti, riuniti al River, che hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine e sono stati respinti. C’è stato un lancio di petardi e bottiglie, una delle quali ha colpito un poliziotto, che è rimasto ferito. Poi la situazione è tornata alla calma, con l’afflusso ...

Il primo tempo è privo di emozioni, ma al 32' c'è la svolta del match. Un'altra follia di Ibanez e giallorossi che restano in 10 uomini. La Lazio parte meglio nella ripresa e passa in vantaggio con il ...Noto per i suoi errori nei derby, Ibanez neppure oggi si è smentito. Rosso per due gialli in poco tempo per il centrale brasiliano e la Roma è sotto negli uomini ma sullo 0-0 in un primo tempo ...