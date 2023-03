Flash mob dei ragazzi con sindrome di Down, il Movimento disabili sprona le istituzioni (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl M.I.D. raccoglieo il reclamo di protesta delle Persone con sindrome di Down “Vogliamo lavorare, rispettateci” e ci impegneremo a far luce sulla questione in tutte le sedi e tavoli istituzionali dove si discuterà dell’inclusione lavorativa, facendo giungere la voce di queste persone in Parlamento anche attraverso il tavolo delle politiche del lavoro della Regione Campania dove abbiamo aderito. ” E questo l’impegno che assumiamo come Coordinamento Regione Campania del Movimento Italiano disabili nei confronti delle Persone con sindrome di Down, che questa mattina a piazza libertà ad Avellino hanno fatto sentire la loro voce attraverso l’iniziativa a cui abbiamo preso parte dal titolo “With us, not for us” promossa e organizzata dalla locale sezione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl M.I.D. raccoglieo il reclamo di protesta delle Persone condi“Vogliamo lavorare, rispettateci” e ci impegneremo a far luce sulla questione in tutte le sedi e tavoli istituzionali dove si discuterà dell’inclusione lavorativa, facendo giungere la voce di queste persone in Parlamento anche attraverso il tavolo delle politiche del lavoro della Regione Campania dove abbiamo aderito. ” E questo l’impegno che assumiamo come Coordinamento Regione Campania delItalianonei confronti delle Persone condi, che questa mattina a piazza libertà ad Avellino hanno fatto sentire la loro voce attraverso l’iniziativa a cui abbiamo preso parte dal titolo “With us, not for us” promossa e organizzata dalla locale sezione ...

