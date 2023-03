Firenze, pestaggio all’uscita da discoteca: 17enne in ospedale (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Un 17enne è stato vittima di un pestaggio, la notte scorsa, da parte di un gruppo di ragazzi coetanei, di nazionalità extracomunitaria, all’uscita da una discoteca di Campi Bisenzio (Firenze). Da una prima ricostruzione dei fatti, il 17enne avrebbe litigato per futili motivi con alcuni ragazzi all’interno del locale da ballo e quando ha lasciato la discoteca ha trovato lo stesso gruppo ad attenderlo, che lo ha preso a calci e pugni. Il 17enne è riuscito a scappare dall’aggressione e si è recato presso la vicina sede della Confraternita della Misericordia per chiedere aiuto. Sono intervenuti oltre al personale del 118 anche i carabinieri della compagnia di Signa. Il giovane è stato portato al pronto soccorso ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Unè stato vittima di un, la notte scorsa, da parte di un gruppo di ragazzi coetanei, di nazionalità extracomunitaria,da unadi Campi Bisenzio (). Da una prima ricostruzione dei fatti, ilavrebbe litigato per futili motivi con alcuni ragazzi all’interno del locale da ballo e quando ha lasciato laha trovato lo stesso gruppo ad attenderlo, che lo ha preso a calci e pugni. Ilè riuscito a scappare dall’aggressione e si è recato presso la vicina sede della Confraternita della Misericordia per chiedere aiuto. Sono intervenuti oltre al personale del 118 anche i carabinieri della compagnia di Signa. Il giovane è stato portato al pronto soccorso ...

