Firenze: dipinto dell’800 rubato in San Lorenzo ritrovato a tempo di record dai carabinieri. Grazie ai filmati delle telecamere (Di domenica 19 marzo 2023) ritrovato dai carabinieri, meno di tre giorni dopo il furto, il dipinto di fine '800 della Madonna di Loreto, rubato venerdì dalla basilica di San Lorenzo a Firenze, è stato ritrovato dai carabinieri. Esaminando i filmati delle telecamere della basilica e del sistema di videosorveglianza comunale, i militari hanno accertato i movimenti sospetti di un uomo, il 15 marzo 2023, tra le 12 e le 12.30 Leggi su firenzepost (Di domenica 19 marzo 2023)dai, meno di tre giorni dopo il furto, ildi fine '800 della Madonna di Loreto,venerdì dalla basilica di San, è statodai. Esaminando idella basilica e del sistema di videosorveglianza comunale, i militari hanno accertato i movimenti sospetti di un uomo, il 15 marzo 2023, tra le 12 e le 12.30

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nat_Casatelli : RT @nonsonpago1: Fantastico Mauro, grazie! ?????????? #Biani !?? #PalazzoVecchio #Firenze #Nardella L’ultimo dipinto di #Leonardo per no… - controradio : Ritrovato dai carabinieri il dipinto dell'800 rubato dalla basilica S. Lorenzo a Firenze - tripaolamario : RT @nonsonpago1: Fantastico Mauro, grazie! ?????????? #Biani !?? #PalazzoVecchio #Firenze #Nardella L’ultimo dipinto di #Leonardo per no… - nonsonpago1 : RT @nonsonpago1: Fantastico Mauro, grazie! ?????????? #Biani !?? #PalazzoVecchio #Firenze #Nardella L’ultimo dipinto di #Leonardo per no… - AnsaToscana : Ritrovato dipinto dell'800 rubato in Basilica S.Lorenzo Firenze. Denunciato un 35enne. Operazione dei carabinieri… -