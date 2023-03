Fiorentina | settima vittoria consecutiva Battuto il Lecce con un’autorete 1-0 Sorride la classifica Pagelle

(Di domenica 19 marzo 2023) Fa sette, la: tante sono le vittorie consecutive, fra campionato e Coppa.di nuovo la. Buona, la partita dei viola che però mostrano la solita pecca: dominano, non la chiudono e devono aspettare 95' per essere sicuri di festeggiare.brillante, superiore nettamente al, ma sotto porta sembra ci sia un blocco

Fiorentina, settima vittoria consecutiva. Italiano: "Buon momento, c'è fiducia" La Repubblica Firenze.it

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Lecce: "Intanto riposiamoci e poi riprendiamo con questa mentalità. Siamo coinvolt ...Fiorentina-Lecce, le pagelle: l’errore del terzino sinistro decide una sfida che ha visto la difesa ancora una volto soffrire poco. Davanti produzione a zero, dalla panchina nessun’idea LECCE: Falcone ...