Fiorentina | Saponara | «Una prova di maturtà dopo l’Europa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Riccardola vittoria dellacontro il Lecce: «Siamo un po’ stanchi ma abbiamo trovato il ritmo di queste partite» Riccardo, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZNla vittoria per 1-0 contro il Lecce. «Fondamentaledi maturitàimpegni probanti e trasferte faticose, è la dimostrazione del nostro step di crescita. Oggi serviva unasporca, non è stata la miglior prestazione ma con unghie e denti abbiamo portato a casa la vittoria. Siamo un po’ stanchi ma abbiamo trovato il ritmo di queste partite ravvicinate e giocare così tanto non ci pesa. Sicuramente il nostro stadio ci ha aiutato dandoci una grande carica». L'articolo proviene da Calcio ...