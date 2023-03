Fiorentina | Saponara | 'Siamo un po' stanchi | ma abbiamo trovato il ritmo Che carica il nostro stadio'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #FiorentinaLecce Saponara: 'Serviva vincere una partita sporca dopo i tanti impegni ravvicinati' - sportli26181512 : #Fiorentina-Lecce, le pagelle: funambolo Gonzalez, 7. Gallo, errore decisivo: 5: #Fiorentina-Lecce, le pagelle: fun… - Fiorentinanews : #Saponara: 'Oggi serviva una partita sporca, l'abbiamo vinta con le unghie e on i denti. Lo stadio ci ha dato una b… - fiorentina_it : La #Fiorentina centra la quarta vittoria di fila in campionato battendo il #Lecce. #Gonzalez ci mette lo zampino, b… - Fiorentinanews : Le nostre PAGELLE: Dodô ha gamba, intuizione e applicazione difensiva, Saponara se ha spazio e tempo può essere un… -

Al 27 arriva il vantaggio:rientra sul destro e crossa sul secondo palo dove Gallo, nel ... Lacontrolla la gara senza troppi affanni, controllando le sortite offensive del Lecce che ...(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi ©; Amrabat, Mandragora (85 nst Duncan); Nico Gonzalez, Barak ( 85 Bonaventura),(69 Sottil); Kouamé (70 Cabral). A ...... Joe Barone, premia il difensore Milenkovic con una maglia speciale: quella per le 200 gare con la. Al 18' primo affondo, conche si mette in proprio e poi calcia dal limite dell'...

Le pagelle della Fiorentina - Saponara squarcia il banale, Gonzalez pimpante. Corri, Amrabat! TUTTO mercato WEB

30' - Kouame sbaglia tutto! Contropiede che poteva essere letale per la Fiorentina, ma l'attaccante viola sbaglia il passaggio per Dodo. 27' - Grande giocata di Saponara che dalla trequarti pennella ...A decidere il match l’autorete di Gallo, al 27’, che devia nella propria porta un velenoso cross di Saponara. Grazie a questi 3 punti, la Fiorentina aggancia momentaneamente in classifica il Bologna e ...