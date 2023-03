Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni (Di domenica 19 marzo 2023) Alle 15.00 di oggi scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi Fiorentina e Lecce. Ecco le probabili formazioni Alle 15.00 di oggi scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi Fiorentina e Lecce. Ecco le probabili formazioni. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Oudin. Allenatore: Baroni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Alle 15.00 di oggi scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi. Ecco leAlle 15.00 di oggi scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi. Ecco le(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Oudin. Allenatore: Baroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

