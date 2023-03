Fiorentina - Lecce, le pagelle: funambolo Gonzalez, 7. Gallo, errore decisivo: 5 (Di domenica 19 marzo 2023) Padrone del cielo, para quel che c'è da parare. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Padrone del cielo, para quel che c'è da parare. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Lecce ?? Serie A ? 15:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by Synlab Guarda #FiorentinaLecce… - solopallone : La Fiorentina di Italiano corsara al Franchi: batte un pur arrembante Lecce, che però non trova il gol del pareggio… - Luxgraph : Fiorentina-Lecce, Baroni: 'Squadra viva, ma paghiamo tutto a caro prezzo' - UniversoACMilan : - Victorias vs Salernitana, Torino, Monza, Atalanta. - Empates vs Roma, Lecce, Salernitana. - Derrotas vs Lazio, Sa… -