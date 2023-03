Fiorentina-Lecce, Jovic fermato dalla febbre: il serbo non va neanche in panchina (Di domenica 19 marzo 2023) Non arrivano buone notizie per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, infatti, a pochi minuti dall’inizio della sfida del Franchi contro il Lecce valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023, perde Luka Jovic. L’attaccante serbo non è riuscito a smaltire la febbre e sarà costretto a saltare la sfida contro i giallorossi, non andando neanche in panchina. Al suo posto, dunque, verrà confermato ancora una volta Arthur Cabral, che nelle ultime settimane ha fornito ottime prestazioni e realizzato molti gol tra campionato e Conference League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Non arrivano buone notizie per lae per Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, infatti, a pochi minuti dall’inizio della sfida del Franchi contro ilvalevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023, perde Luka. L’attaccantenon è riuscito a smaltire lae sarà costretto a saltare la sfida contro i giallorossi, non andandoin. Al suo posto, dunque, verrà conancora una volta Arthur Cabral, che nelle ultime settimane ha fornito ottime prestazioni e realizzato molti gol tra campionato e Conference League. SportFace.

