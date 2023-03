Fiorentina-Lecce 1-0, quarto successo consecutivo dei viola (Di domenica 19 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista il suo quarto successo consecutivo in campionato vincendo di misura sul Lecce che di contro rimedia lo stop numero quattro di fila, e per sua fortuna non compromette la propria classifica in virtù degli stop in contemporanea anche di Spezia e Verona. Per i gigliati che continuano a credere nel sogno europeo via campionato, decide un autorete di Gallo nella prima frazione. I toscani si godono la sosta provando a recuperare qualche elemento arrivato stanco (Cabral e Bonaventura su tutti) e altri che devono salire di condizione (Castrovilli e Sottil). Il mese di aprile vedrà i viola impegnati fra serie A, Coppa Italia e Conference League, ogni tre giorni. La Fiorentina, provata inevitabilmente dalle fatiche europee di giovedì ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Laconquista il suoin campionato vincendo di misura sulche di contro rimedia lo stop numero quattro di fila, e per sua fortuna non compromette la propria classifica in virtù degli stop in contemporanea anche di Spezia e Verona. Per i gigliati che continuano a credere nel sogno europeo via campionato, decide un autorete di Gallo nella prima frazione. I toscani si godono la sosta provando a recuperare qualche elemento arrivato stanco (Cabral e Bonaventura su tutti) e altri che devono salire di condizione (Castrovilli e Sottil). Il mese di aprile vedrà iimpegnati fra serie A, Coppa Italia e Conference League, ogni tre giorni. La, provata inevitabilmente dalle fatiche europee di giovedì ...

